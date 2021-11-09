***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 18:45
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde 25.08.2021 tarihinde yapmış olduğunuz açıklamada, 3,68 TL fiyattan geri alımı gerçekleştirilen 10.000 adet payın ilgili satıra eklenmesi sehven atlanmış olup, işbu açıklamamız ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976516
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0554
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,69
|Açılış
|: 570,31
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7197
|9,7261
|% 0,50
|
|Euro
|11,2705
|11,2778
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,1135
|13,1793
|% 0,17
|
|Frank
|10,5890
|10,6528
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5827
|2,5957
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,83
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem