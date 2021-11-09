***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde 25.08.2021 tarihinde yapmış olduğunuz açıklamada, 3,68 TL fiyattan geri alımı gerçekleştirilen 10.000 adet payın ilgili satıra eklenmesi sehven atlanmış olup, işbu açıklamamız ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976516BIST