***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 09:55
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Şirketimizin Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi No14 Edin&Suner Plaza Daire 5B Akatlar-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan Etiler İrtibat Büromuzun 19.11.2021 tarihi itibariyle kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerimizin genel müdürlüğe aktarılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978888
BIST
12:371.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 20,88
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.749
12:3711,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0617
|Açılış
|: 11,1800
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2326
En Düşük
10,9592
12:3712,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0768
|Açılış
|: 12,6050
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|Önceki Kapanış
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12,6658
En Düşük
12,3613
12:37664,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 664,22
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
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665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DITAS
|27,72
|29.104.445
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|13.760.868
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.285.495
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.901.882
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.962.364
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|59.124.788
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|164.182.982
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|70.481.409
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,35
|201.493.636
|% -4,37
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,46
|1.099.007.246
|% 2,17
|
|SISE
|11,14
|848.973.158
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,39
|665.452.406
|% 2,57
|
|GARAN
|12,09
|615.690.477
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|392.928.214
|% 4,55
|
|ODAS
|1,64
|285.506.606
|% 2,50
|
|KRDMD
|8,39
|665.452.406
|% 2,57
|
|SISE
|11,14
|848.973.158
|% -0,98
|
|YKBNK
|3,60
|264.831.557
|% 1,41
|
|THYAO
|17,46
|1.099.007.246
|% 2,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1713
|11,1805
|% -0,63
|
|Euro
|12,6068
|12,6214
|% -0,68
|
|Sterlin
|15,0089
|15,0842
|% -0,47
|
|Frank
|12,0261
|12,0985
|% -0,36
|
|Riyal
|2,9774
|2,9923
|% -0,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,94
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.369
|4.479
|6,24
|
|Yarım
|2.112
|2.166
|3,01
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,07
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|B. Petrol
|79,19
|79,19
|0,30
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