***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









alarŞirketimizin Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi No14 Edin&Suner Plaza Daire 5B Akatlar-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan Etiler İrtibat Büromuzun 19.11.2021 tarihi itibariyle kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerimizin genel müdürlüğe aktarılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978888BIST