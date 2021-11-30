***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 09:37
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Aydın İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980193
BIST
11:211.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 43,73
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2113,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0180
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2115,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0742
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:21772,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,20
|Açılış
|: 772,54
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|MIATK
|33,80
|19.918.023
|% 9,95
|
|ATATP
|59,85
|8.923.410
|% -10,00
|
|KUTPO
|116,50
|58.226.585
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,33
|935.454.955
|% 6,45
|
|SISE
|13,18
|728.302.570
|% 5,02
|
|GARAN
|11,61
|679.919.964
|% 1,66
|
|KRDMD
|8,89
|641.861.944
|% 3,98
|
|SASA
|45,64
|582.303.242
|% 5,16
|
|TSKB
|1,50
|131.144.753
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,89
|641.861.944
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,25
|227.299.810
|% 2,52
|
|PETKM
|7,99
|547.328.723
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,26
|146.423.559
|% 0,89
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6020
|13,6531
|% -0,13
|
|Euro
|15,3894
|15,4523
|% -0,48
|
|Sterlin
|17,8906
|17,9803
|% -1,29
|
|Frank
|14,6210
|14,7091
|% -1,41
|
|Riyal
|3,5845
|3,6025
|% -1,32
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:31DITAS
Yüzde 9.25 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 793 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 57 artarak (% 2.71 ) 1, 995
-
11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SISE
-
11:30XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 498.00 milyon TL de
-
11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem