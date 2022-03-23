***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 11:18
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 22.03.2022 tarihli yazısı ile MERSİN İRTİBAT BÜROSU Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi N94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012191
BIST
11:512.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:5114,8192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:5116,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0274
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:51916,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,31
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ENSRI
|16,94
|31.152.503
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.951.634
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.118.258
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,28
|74.899.414
|% 9,31
|
|IDEAS
|25,20
|21.245.993
|% 8,43
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.375.499
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,33
|41.722.594
|% -4,71
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.338.801.763
|% 1,17
|
|THYAO
|28,62
|962.678.393
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,31
|648.099.457
|% 0,33
|
|EREGL
|33,48
|582.231.237
|% -0,95
|
|SISE
|14,23
|409.099.190
|% -0,84
|
|GARAN
|12,07
|1.338.801.763
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,06
|333.185.661
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,37
|173.926.077
|% 1,28
|
|ODAS
|1,65
|87.912.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|648.099.457
|% 0,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8148
|14,8192
|% -0,02
|
|Euro
|16,3215
|16,3317
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,5415
|19,6395
|% -0,34
|
|Frank
|15,7930
|15,8882
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% -0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,46
|
|Altın Gr.
|916
|917
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,24
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:05METRO
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 780, 846 adet işlem
-
12:04AKSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 969 adet işlem
-
12:03EGSER
Yüzde 4.65 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 111 adet işlem
-
12:02ISYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 880, 331 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.06 ) 2, 442