***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 22.03.2022 tarihli yazısı ile MERSİN İRTİBAT BÜROSU Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi N94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012191BIST