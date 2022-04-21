***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 17:00
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 20.04.2022 tarihli yazısı ile ŞİŞLİ İRTİBAT BÜROSU Leylak 1 Sok. N1 D:21 Nursanlar İş Merkezi Şişli / İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022715
BIST
17:592.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,39
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5915,9197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0298
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:5915,9400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0550
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9900
En Düşük
15,9000
17:59917,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,30
|Açılış
|: 917,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|623.870
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.519.482
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.898.399
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.863.477
|% 9,64
|
|TIRE
|13,50
|160.428.037
|% 6,80
|
|OLMK
|8,14
|46.434.723
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,87
|797.201
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,76
|28.401.998
|% -8,60
|
|MANAS
|24,64
|53.685.819
|% -7,16
|
|INVEO
|31,98
|100.197.650
|% -7,03
|
|THYAO
|39,66
|7.582.844.784
|% -1,29
|
|GARAN
|14,14
|3.304.004.941
|% -2,42
|
|ASELS
|27,08
|3.160.492.876
|% -5,05
|
|SISE
|17,85
|3.091.226.473
|% -2,35
|
|PETKM
|10,12
|1.979.306.493
|% -5,51
|
|EKGYO
|2,90
|1.851.777.600
|% -6,45
|
|ODAS
|2,54
|1.286.197.682
|% 0,40
|
|TSKB
|1,95
|796.019.647
|% -5,80
|
|YKBNK
|5,09
|1.661.958.365
|% -4,86
|
|HALKB
|5,85
|1.443.126.804
|% -5,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7537
|14,7614
|% 0,40
|
|Euro
|15,8964
|15,9106
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,8927
|18,9875
|% -1,08
|
|Frank
|15,3417
|15,4341
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,36
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,85
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS