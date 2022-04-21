***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 20.04.2022 tarihli yazısı ile ŞİŞLİ İRTİBAT BÜROSU Leylak 1 Sok. N1 D:21 Nursanlar İş Merkezi Şişli / İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022715BIST