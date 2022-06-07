***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 09:12
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Tacettin Veli Bulvarı N17/5 Kayseri adresinde, Kayseri İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035122
BIST
10:182.680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 31,50
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.680
En Düşük
2.659
10:1817,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,3221
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:1818,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3532
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3469
En Düşük
17,8912
10:181.014,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.014,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:16
|HATEK
|7,98
|6.344.588
|% 8,23
|
|SEGYO
|1,29
|123.118.540
|% 6,61
|
|FONET
|11,77
|11.415.800
|% 6,42
|
|PGSUS
|166,50
|139.218.238
|% 5,45
|
|ULUUN
|21,72
|92.910.177
|% 5,44
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYSAS
|8,55
|8.832.842
|% -5,73
|
|TETMT
|248,50
|5.552.234
|% -5,48
|
|RYGYO
|4,72
|5.516.276
|% -4,65
|
|THYAO
|49,82
|1.165.819.477
|% 2,81
|
|SISE
|23,44
|555.514.247
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,54
|407.864.538
|% 2,78
|
|PETKM
|10,56
|313.209.252
|% 1,54
|
|EREGL
|35,46
|286.287.123
|% 2,19
|
|SEGYO
|1,29
|123.118.540
|% 6,61
|
|PETKM
|10,56
|313.209.252
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,27
|37.807.895
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,54
|407.864.538
|% 2,78
|
|ODAS
|3,06
|80.004.651
|% 2,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0780
|17,0869
|% 1,99
|
|Euro
|18,2903
|18,3317
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,4216
|21,5290
|% 1,87
|
|Frank
|17,4665
|17,5717
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5438
|4,5666
|% 2,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,85
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,25
|
Seans Raporu
10:16
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10:31
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10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 32 artarak (% 1.19 ) 2, 407
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10:31
FONET, ULUUN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BRMEN, KNFRT, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında