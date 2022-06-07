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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2022 09:12
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere  
Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Tacettin Veli Bulvarı N17/5 Kayseri adresinde, Kayseri İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine, 
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
 
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035122


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