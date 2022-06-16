***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 10:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mecidiyeköy Mah., Mecidiyeköy Yolu Cad., N10, Celilağa İş Merkezi, K:4, D:18, Şişli/İstanbul adresinde bulunan Mecidiyeköy İrtibat Büromuzun 30.06.2022 tarihi itibariyle kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerimizin genel müdürlüğümüze aktarılmasına, Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037577
BIST
15:322.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,55
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3217,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3218,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:321.029,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2946
|17,3072
|% 0,05
|
|Euro
|18,1502
|18,1683
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1751
|21,2812
|% -0,62
|
|Frank
|17,8781
|17,9858
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.812
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.344
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,17
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:45KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 28.96 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 886, 637 adet işlem
-
15:44GWIND
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 073, 606 adet işlem
-
15:43IPEKE
Yüzde 6.59 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 536, 346 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 6.01 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 642, 738 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 498 adet işlem