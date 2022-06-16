***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mecidiyeköy Mah., Mecidiyeköy Yolu Cad., N10, Celilağa İş Merkezi, K:4, D:18, Şişli/İstanbul adresinde bulunan Mecidiyeköy İrtibat Büromuzun 30.06.2022 tarihi itibariyle kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerimizin genel müdürlüğümüze aktarılmasına, Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037577BIST