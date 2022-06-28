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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 15:11
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 28.06.2022 tarihli yazısı ile     MECİDİYEKÖY İRTİBAT BÜROSU Mecidiyeköy Yolu Cad. N10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 Mecidiyeköy Şişli/İS TANBUL" adresinde faaliyet gösteren irtibat büromuzun 30.06.2022 tarihi itibariyle kapatılması onaylanmıştır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039689


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Çeyrek 1.595 1.613 -9,00  
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B. Petrol 115 115 1,60  
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