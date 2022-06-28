***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 28.06.2022 tarihli yazısı ile MECİDİYEKÖY İRTİBAT BÜROSU Mecidiyeköy Yolu Cad. N10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 Mecidiyeköy Şişli/İS TANBUL" adresinde faaliyet gösteren irtibat büromuzun 30.06.2022 tarihi itibariyle kapatılması onaylanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039689BIST