***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEhlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Çankaya İrtibat Büromuz, yeni adresi Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7 A/30 Via Towe Yenimahalle/Ankara adresine taşınmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061389BIST