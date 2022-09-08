***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 13:27
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Çankaya İrtibat Büromuz, yeni adresi Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7 A/30 Via Towe Yenimahalle/Ankara adresine taşınmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061389
BIST
13:193.496
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 93,61
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:1918,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2445
En Düşük
18,2142
13:1918,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:191.008,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.008,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:19
|VAKBN
|11,78
|1.199.992.319
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.216.570
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.960.362
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,47
|2.444.612.099
|% 9,58
|
|HEDEF
|9,81
|41.329.712
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,07
|947.082
|% -3,73
|
|AYEN
|25,82
|188.045.450
|% -2,79
|
|AKSGY
|4,03
|20.140.881
|% -2,42
|
|AKBNK
|15,96
|5.421.119.757
|% 1,72
|
|YKBNK
|8,23
|5.320.978.693
|% 4,97
|
|THYAO
|75,65
|3.536.592.569
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,21
|3.046.747.385
|% 8,94
|
|EKGYO
|4,98
|2.918.406.789
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,23
|5.320.978.693
|% 4,97
|
|EKGYO
|4,98
|2.918.406.789
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,96
|5.421.119.757
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,21
|3.046.747.385
|% 8,94
|
|HALKB
|12,47
|2.444.612.099
|% 9,58
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2327
|18,2445
|% 0,16
|
|Euro
|18,2794
|18,2912
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9030
|21,0078
|% -0,30
|
|Frank
|18,6515
|18,7639
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|-0,37
|