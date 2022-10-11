***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 20:11
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan 11.10.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. N14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Genel Merkezimizin, büyüme potansiyeli nedeniyle, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070988
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