***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan 11.10.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısındaKuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. N14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Genel Merkezimizin, büyüme potansiyeli nedeniyle, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070988BIST