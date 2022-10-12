***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 18:25
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Hafiziye Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı N 120 Gold Van İş Merkezi A Blok Kat:1 N6 İpekyolu/Van adresinde, Van İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071307
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1950
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2169
En Düşük
17,9087
18:05995,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,59
|Açılış
|: 995,20
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5432
|18,5562
|% -0,05
|
|Euro
|18,1706
|18,1944
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,9222
|21,0271
|% 1,82
|
|Frank
|18,4867
|18,5981
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9239
|4,9486
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,18
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.721
|6.796
|3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,93
|
Seans Raporu
18:05
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