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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2022 15:25
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-27406 sayılı yazısı ile     ETİLER İRTİBAT BÜROSU Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza N14 Kat:4B Beşiktaş / İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072861


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GESAN 149,60 484.387.963 % 10,00  
BARMA 80,90 164.775.968 % 9,99  
SMRTG 125,50 292.146.664 % 9,99  
PENTA 585,60 28.104.612 % 9,99  
IMASM 83,80 59.348.017 % 9,97  
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15:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5867 18,6015 % 0,09  
Euro 18,1767 18,1866 % -0,78  
Sterlin 20,8120 20,9164 % -0,81  
Frank 18,4452 18,5563 % -0,96  
Riyal 4,9332 4,9579 % -0,03  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 -19,07  
Altın Gr. 978 978 -9,71  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -43,00  
Tam 6.653 6.734 -30,00  
Yarım 3.242 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.624 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 18,41 18,44 -0,31  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 -0,16  
B. Petrol 90,81 90,81 0,78  
Seans Raporu 15:10
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