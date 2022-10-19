***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-27406 sayılı yazısı ile ETİLER İRTİBAT BÜROSU Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza N14 Kat:4B Beşiktaş / İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072861BIST