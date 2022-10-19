***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 15:25
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-27406 sayılı yazısı ile ETİLER İRTİBAT BÜROSU Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza N14 Kat:4B Beşiktaş / İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072861
BIST
15:103.896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 54,12
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
15:1018,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
15:1018,1866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1422
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
15:10976,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,29
|Açılış
|: 976,19
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,51
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GESAN
|149,60
|484.387.963
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|164.775.968
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|292.146.664
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.104.612
|% 9,99
|
|IMASM
|83,80
|59.348.017
|% 9,97
|
|AKFGY
|4,15
|280.253.917
|% -6,32
|
|ODAS
|7,95
|4.569.270.117
|% -5,02
|
|SEGYO
|1,60
|148.717.906
|% -4,76
|
|PEGYO
|2,46
|18.360.452
|% -4,65
|
|EMNIS
|56,25
|427.175
|% -3,76
|
|ODAS
|7,95
|4.569.270.117
|% -5,02
|
|THYAO
|97,70
|4.273.155.831
|% 0,46
|
|YKBNK
|9,73
|3.454.808.246
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,69
|3.434.617.690
|% 3,98
|
|ISCTR
|10,08
|2.608.685.557
|% 6,44
|
|ODAS
|7,95
|4.569.270.117
|% -5,02
|
|YKBNK
|9,73
|3.454.808.246
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|1.230.761.732
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,08
|2.608.685.557
|% 6,44
|
|AKBNK
|15,69
|3.434.617.690
|% 3,98
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,6015
|% 0,09
|
|Euro
|18,1767
|18,1866
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,8120
|20,9164
|% -0,81
|
|Frank
|18,4452
|18,5563
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% -0,03
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-19,07
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-9,71
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|-30,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|0,78
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:24VKING
Yüzde 5.30 oranında artışla 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 320 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, HEKTS, BIMAS
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 26 artarak (% 1.59 ) 3, 463
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, BRMEN, YEOTK, YAPRK, CONSE, PENTA, IMASM, MZHLD, SMRTG
-
15:22
NIBAS, ETILR, BAKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında