***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Merkezimiz 24.10.2022 tarihi itibari ile Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N4, (2.Blok) D:16 (Adres Kodu: 2788031017) Ümraniye - İstanbul adresine taşınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073678BIST