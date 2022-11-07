***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 18:14
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Ergün TEKGÜL'ün, Türev Araçlar Yöneticiliği Faaliyetlerinden yetkili ve sorumlu olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077563
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0531
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,4462
18:0518,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6524
En Düşük
18,3801
18:05996,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,31
|Açılış
|: 996,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
994,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4722
|18,5132
|% -0,29
|
|Euro
|18,5257
|18,5665
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,3101
|21,4170
|% 1,18
|
|Frank
|18,6806
|18,7932
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9149
|4,9396
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,67
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.670
|6.745
|111,00
|
|Yarım
|3.250
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
-
17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem