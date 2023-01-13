***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,-Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına,-Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 500.000 TL ile %100 oranında iştirak edilmesineilişkin Kurul'a yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 15.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmıştı.Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı izni de alınmış olup, 12.01.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101737BIST