***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 09:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,
-Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına,
-Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 500.000 TL ile %100 oranında iştirak edilmesine
ilişkin Kurul'a yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 15.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmıştı.
Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı izni de alınmış olup, 12.01.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101737
BIST
10:575.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 43,34
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:5718,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:5720,3912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:571.147,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.147,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:57
|ONCSM
|37,40
|4.684.574
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.621.770
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.770.902
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|ALFAS
|239,10
|78.310.262
|% -4,36
|
|TERA
|23,54
|4.743.155
|% -4,31
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|ASELS
|57,70
|1.843.838.439
|% 3,22
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|THYAO
|136,00
|1.689.932.543
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,35
|769.069.491
|% 3,43
|
|SKBNK
|2,67
|139.459.490
|% 1,14
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7808
|18,7918
|% 0,04
|
|Euro
|20,3850
|20,3912
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8732
|22,9879
|% 0,01
|
|Frank
|20,1745
|20,2960
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,11
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12SANKO
Yüzde 5.05 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 299 adet işlem
-
11:11SDTTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 379, 464 adet işlem
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, YKBNK, SASA
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 57 artarak (% 0.74 ) 4, 453
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, SDTTR, RODRG, SOKE, UMPAS, ONCSM, TNZTP, COSMO