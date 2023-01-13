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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 11:30
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022, 13.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün (13.01.2023 tarihinde) gerçekleştirmiş olduğumuz Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşunun tesciline ilişkin açıklamamızdaki tescil tarihi, işbu açıklamamız ile düzeltilerek yeniden duyurulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,
  
-Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına,
  
-Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 500.000 TL ile %100 oranında iştirak edilmesine
  
ilişkin Kurul'a yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 15.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmıştı.
Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı izni de alınmış olup, 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101883


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Yarım 3.805 3.851 29,00  
Çeyrek 1.908 1.926 15,00  
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