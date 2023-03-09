***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022, 13.01.2023, 16.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan, Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.Bu kapsamda 31.03.2023 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Finansal Tablolar" formatında açıklanmaya başlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122465BIST