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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2023 19:25
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022, 13.01.2023, 16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan, Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.
Bu kapsamda 31.03.2023 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Finansal Tablolar" formatında açıklanmaya başlanacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122465


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OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
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Riyal 5,0348 5,0601 % 0,09  
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Altın Ons 1.831 1.832 18,01  
Altın Gr. 1.117 1.117 11,95  
Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.570 7.639 53,00  
Yarım 3.698 3.738 26,00  
Çeyrek 1.849 1.869 13,00  
Gümüş.Ons 20,10 20,12 0,10  
Gümüş Gr. 12,27 12,29 0,08  
B. Petrol 81,64 81,64 -1,02  
Seans Raporu 17:59
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