***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 19:25
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022, 13.01.2023, 16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan, Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.
Bu kapsamda 31.03.2023 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Finansal Tablolar" formatında açıklanmaya başlanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122465
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1331
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9470
|18,9661
|% 0,14
|
|Euro
|20,0622
|20,1170
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,5261
|22,6391
|% 0,67
|
|Frank
|20,1858
|20,3074
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0348
|5,0601
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|18,01
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,95
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.570
|7.639
|53,00
|
|Yarım
|3.698
|3.738
|26,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.869
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,08
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-1,02
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem