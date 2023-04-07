***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 18:24
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2023 tarihli bülteninde Şirketimize 2.934.845 TL tutarında idari para cezası uygulandığı öğrenilmiştir.
Konu para cezasına esas idari karar şirketimize tebliğ edilmemiş olup, tebliğ akabinde gerekli değerlendirme ve hukuki işlemler yapılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133993
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 4.921
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4.955
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4.899
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2238
|19,2380
|% -0,07
|
|Euro
|20,9755
|21,0559
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8204
|23,9399
|% -0,19
|
|Frank
|21,1707
|21,2982
|% -0,09
|
|Riyal
|5,1135
|5,1391
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,14
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,47
|0,00
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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