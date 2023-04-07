***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2023 tarihli bülteninde Şirketimize 2.934.845 TL tutarında idari para cezası uygulandığı öğrenilmiştir.Konu para cezasına esas idari karar şirketimize tebliğ edilmemiş olup, tebliğ akabinde gerekli değerlendirme ve hukuki işlemler yapılacaktır.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133993BIST