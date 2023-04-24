***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 21:52
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2023 Tarih 22/439 sayılı kararı ile şirketimize tebliğ edilen 2.934.845,00 TL Tutarındaki idari para cezası 24.04.2023 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile
2.201.133,72 TL olarak ödenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140600
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4118
En Düşük
19,3659
18:0521,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1106
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,5080
En Düşük
21,3660
18:051.241,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.241,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.241,52
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4030
|19,4077
|% 0,02
|
|Euro
|21,4040
|21,5080
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,1540
|24,2752
|% 0,00
|
|Frank
|21,7640
|21,8951
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1584
|5,1842
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,02
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.196
|4,00
|
|Yarım
|4.411
|4.496
|2,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.261
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,71
|0,01
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında