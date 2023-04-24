***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2023 Tarih 22/439 sayılı kararı ile şirketimize tebliğ edilen 2.934.845,00 TL Tutarındaki idari para cezası 24.04.2023 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile2.201.133,72 TL olarak ödenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140600BIST