***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 64.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM32017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96511Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.03.2020Kayıt Tarihi 13.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 16.12.2019 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 30.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM32017 ISIN kodlu finansman bonosunun 16.03.2020 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829197BIST