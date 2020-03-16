***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 38.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.06.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM62014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000İhraç Fiyatı 0,9686Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.06.2020Kayıt Tarihi 12.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 91 gün vadeli 27.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM62014 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %13,00, yıllık bileşik faiz oranı %13,65 ve ihraç fiyatı 0,9686 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829461BIST