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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.04.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 8.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM72013
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
İhraç Fiyatı 0,97126
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 8.000.000 TL nominal değerli 90 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 28 – 29 Nisan 2020 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840397


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 156.721.319 % 10,00  
MMCAS 0,99 118.918 % 10,00  
RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.228.792 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6513 8,6947 % 0,91  
Frank 7,1332 7,1762 % 0,20  
Riyal 1,8525 1,8618 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -17,48  
Altın Gr. 385 385 -2,09  
Cumhuriyet 2.463 2.520 -16,90  
Tam 2.528 2.582 -21,30  
Yarım 1.231 1.262 -8,50  
Çeyrek 618 631 -4,30  
Gümüş.Ons 15,15 15,17 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,00  
B. Petrol 22,87 22,87 -1,94  
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