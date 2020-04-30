***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 8.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM72013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,97126Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2020Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 90 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM72013 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %12,00, yıllık bileşik faiz oranı %12,55 ve ihraç fiyatı 0,97126 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841607BIST