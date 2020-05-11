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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2020 11:00
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 38.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 8.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM42024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
İhraç Fiyatı 0,96802
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.04.2020
Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 30.01.2020 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 8.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM42024 ISIN kodlu finansman bonosunun 30.04.2020 tarihinde vadesi gelmiş ve o tarihte itfası gerçekleşmiştir. Sehven unutulan itfaya ilişkin KAP açıklaması bugün yapılmaktadır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843998


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DAGI 2,97 8.196.295 % 10,00  
DEVA 15,84 9.622.642 % 10,00  
DAGHL 3,74 7.699.667 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7379 8,7817 % -0,29  
Frank 7,2558 7,2995 % -0,16  
Riyal 1,8814 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 1,38  
Altın Gr. 389 389 0,59  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -18,80  
Tam 2.570 2.617 -19,30  
Yarım 1.254 1.279 -9,40  
Çeyrek 625 640 -4,70  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 0,01  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,00  
B. Petrol 29,88 29,88 -1,09  
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