***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 38.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 8.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM42024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000İhraç Fiyatı 0,96802Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.04.2020Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 30.01.2020 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 8.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM42024 ISIN kodlu finansman bonosunun 30.04.2020 tarihinde vadesi gelmiş ve o tarihte itfası gerçekleşmiştir. Sehven unutulan itfaya ilişkin KAP açıklaması bugün yapılmaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843998BIST