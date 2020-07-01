***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 01.10.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFME2017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020İhraç Fiyatı 0,97389Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 25.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 1 Temmuz'da (bugün) talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853787BIST