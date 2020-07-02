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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFME2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,97389
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2020
Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFME2017 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %10,75, yıllık bileşik faiz oranı %11,19 ve ihraç fiyatı 0,97389 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854088


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 621,60 5.053.674 % 10,00  
MAALT 85,35 21.280.882 % 9,99  
NIBAS 11,57 9.695.550 % 9,98  
PKENT 178,60 3.480.887 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.748.002 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5556 8,5985 % 0,45  
Frank 7,2334 7,2770 % 0,29  
Riyal 1,8222 1,8314 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -6,31  
Altın Gr. 389 389 -0,76  
Cumhuriyet 2.522 2.541 -5,40  
Tam 2.596 2.608 -5,60  
Yarım 1.261 1.276 -2,80  
Çeyrek 630 639 -1,40  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,13  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,51 42,51 0,48  
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