***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2020 17:03
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFME2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,97508
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.10.2020
Kayıt Tarihi 27.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFME2025 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %10,25, yıllık bileşik faiz oranı %10,65 ve ihraç fiyatı 0,97508 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863459
BIST