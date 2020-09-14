Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2020 15:43
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM92029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,97686
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2020
Kayıt Tarihi 11.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 15.06.2020 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92029 ISIN kodlu finansman bonosunun 14.09.2020 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874951


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:211.107
Değişim :  0,36% |  3,97
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 171,60 152.939.075 % 10,00  
MERKO 3,85 73.482.334 % 10,00  
GRNYO 2,75 29.115.260 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.390.747 % 10,00  
KENT 452,30 9.287.473 % 10,00  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Dolar 7,4916 7,4965 % 0,32  
Euro 8,9008 8,9072 % 0,60  
Sterlin 9,6387 9,6870 % 1,10  
Frank 8,2357 8,2853 % 0,57  
Riyal 1,9923 2,0023 % 0,31  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 16,56  
Altın Gr. 471 472 5,32  
Cumhuriyet 3.122 3.169 24,00  
Tam 3.109 3.187 24,14  
Yarım 1.503 1.542 11,68  
Çeyrek 754 771 5,84  
Gümüş.Ons 27,02 27,06 0,33  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,12  
B. Petrol 39,47 39,47 -0,36  
Seans Raporu 16:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru