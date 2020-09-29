***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 38.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.12.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFMA2029Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020İhraç Fiyatı 0,96433Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 38.000.000 TL nominal değerli 90 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 30 Eylül 2020 tarihinde talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877295BIST