***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.09.2020 18:31
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 38.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFMA2029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
İhraç Fiyatı 0,96433
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 38.000.000 TL nominal değerli 90 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 30 Eylül 2020 tarihinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877295
BIST