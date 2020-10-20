***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.12.2020Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,07Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFMA2037Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,96981Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.12.2020Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 71 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFMA2037 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %16,00, yıllık bileşik faiz oranı %17,07 ve ihraç fiyatı 0,96981 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882578BIST