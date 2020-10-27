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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yur 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFMA2045
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.10.2020
İhraç Fiyatı 0,97271
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 10.000.000 TL nominal değerli 63 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 27 - 28 Ekim 2020 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884308


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BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 103.762.053 % 10,00  
OSMEN 22,00 1.051.487 % 10,00  
CEMTS 14,64 169.042.754 % 9,99  
ESEN 18,29 158.608.444 % 9,98  
EUYO 7,27 7.690.191 % 9,98  
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17:06 Alış Satış %  
Dolar 8,1848 8,1911 % 1,33  
Euro 9,6886 9,6944 % 1,49  
Sterlin 10,6171 10,6704 % 1,15  
Frank 8,9754 9,0294 % 1,20  
Riyal 2,1718 2,1827 % 1,06  
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17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 5,28  
Altın Gr. 501 501 6,23  
Cumhuriyet 3.311 3.361 37,00  
Tam 3.296 3.379 33,92  
Yarım 1.593 1.634 16,41  
Çeyrek 799 817 8,20  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,08  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,07  
B. Petrol 41,19 41,19 0,36  
Seans Raporu 17:06
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