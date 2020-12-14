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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.12.2020 17:23



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM32116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.03.2021
Kayıt Tarihi 12.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM32116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %19,00, yıllık bileşik faiz oranı %20,40 ve ihraç fiyatı 0,95477 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893057


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YAPRK 45,10 1.159.502 % 10,00  
UZERB 46,46 571.783 % 9,99  
OZKGY 5,51 353.292.022 % 9,98  
OZKGY 5,51 353.292.022 % 9,98  
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Tam 3.063 3.140 -9,92  
Yarım 1.481 1.519 -4,80  
Çeyrek 743 760 -2,40  
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Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 50,71 50,71 0,73  
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