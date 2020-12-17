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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2020 16:34



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM32124
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.03.2021
Kayıt Tarihi 17.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM32124 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %19,00, yıllık bileşik faiz oranı %20,40 ve ihraç fiyatı 0,95477 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893665


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NTHOL 3,63 265.504.662 % 10,00  
SNPAM 23,10 4.032.810 % 10,00  
YAPRK 49,10 1.471.338 % 9,99  
BRYAT 418,80 73.297.311 % 9,98  
ALCAR 255,60 35.413.074 % 9,98  
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Riyal 2,0532 2,0635 % -1,02  
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Altın Ons 1.893 1.893 28,86  
Altın Gr. 470 470 2,66  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,58  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,08  
B. Petrol 51,39 51,39 0,32  
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