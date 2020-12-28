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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2020 13:50



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 65.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM32132
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020
İhraç Fiyatı 0,94968
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 65.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 28 -29 Aralık 2020 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895119


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INTEM 30,80 7.076.247 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.914.069.305 % 10,00  
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