***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,01Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM42115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94968Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.04.2021Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 91 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM42115 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %21,25, yıllık bileşik faiz oranı %23,01 ve ihraç fiyatı 0,94968 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903521BIST