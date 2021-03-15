***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.03.2021 18:19
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YKK tarihi sehven hatalı girilmiş olup, düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM62113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,94744
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.06.2021
Kayıt Tarihi 11.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 75.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM62113 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,25, yıllık bileşik faiz oranı %24,18 ve ihraç fiyatı 0,94744 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918249
BIST