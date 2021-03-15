***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YKK tarihi sehven hatalı girilmiş olup, düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM62113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,94744Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.06.2021Kayıt Tarihi 11.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 91 gün vadeli 75.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM62113 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,25, yıllık bileşik faiz oranı %24,18 ve ihraç fiyatı 0,94744 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918249BIST