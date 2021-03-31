***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır65.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,01Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM32132Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhr 30.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 30.12.2020 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 65.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM32132 ISIN kodlu finansman bonosunun 31.03.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922118BIST