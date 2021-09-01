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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.09.2021 17:28



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFMA2110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,94465
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2021
Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 30.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı 40.000.000 TL nominal tutarlı olarak tamamlanmış olup, TRFINFMA2110 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,50, yıllık bileşik faiz oranı %25,66 ve ihraç fiyatı 0,94465 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961224


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ORCAY 10,89 634.691 % 10,00  
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PAMEL 46,90 35.474.271 % 9,99  
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Altın Gr. 482 482 -1,90  
Cumhuriyet 3.197 3.245 -8,00  
Tam 3.182 3.262 -7,32  
Yarım 1.538 1.578 -3,54  
Çeyrek 771 789 -1,77  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 -0,26  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,08  
B. Petrol 72,94 72,94 1,35  
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