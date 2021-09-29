***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.09.2021 18:13
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırımde (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM92128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,94465
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2021
Kayıt Tarihi 28.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 30.06.2021 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92128 ISIN kodlu finansman bonosunun 29.09.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965771
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