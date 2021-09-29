***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş İnfo Yatırımde (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM92128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,94465Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.09.2021Kayıt Tarihi 28.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 30.06.2021 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92128 ISIN kodlu finansman bonosunun 29.09.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965771BIST