***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ihi 02.03.2022Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 72.750.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılar 29.12.2021 tarihinde ihraç edilen 63 gün vadeli 72.750.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM32231 ISIN kodlu finansman bonosunun 02.03.2022 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006510BIST