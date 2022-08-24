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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 16:24
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil

na Ödenme Tarihi 09.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 225.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 77 gün vadeli 225.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFMK2217 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,50, yıllık bileşik faiz oranı %33,13 ve ihraç fiyatı 0,94141 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058116


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