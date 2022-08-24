***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 16:24
na Ödenme Tarihi 09.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 225.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 77 gün vadeli 225.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFMK2217 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,50, yıllık bileşik faiz oranı %33,13 ve ihraç fiyatı 0,94141 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058116
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.022,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.022,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1550
|18,1643
|% 0,30
|
|Euro
|18,0915
|18,1076
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3522
|21,4593
|% -0,06
|
|Frank
|18,7162
|18,8289
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8153
|4,8394
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.863
|6.927
|11,00
|
|Yarım
|3.344
|3.386
|5,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM