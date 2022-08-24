***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









na Ödenme Tarihi 09.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 225.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 77 gün vadeli 225.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFMK2217 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,50, yıllık bileşik faiz oranı %33,13 ve ihraç fiyatı 0,94141 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058116BIST