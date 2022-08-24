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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:333.133
Değişim :  2,39% |  73,06
Açılış :  3.076  
Önceki Kapanış :  3.060  
En Yüksek
3.134 En Düşük
3.075
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 5,50 569.993.165 % 10,00  
BRMEN 2,20 189.528 % 10,00  
HKTM 19,48 2.794.854 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.268.910 % 9,98  
KLNMA 20,64 1.965.341 % 9,96  
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11:32 Alış Satış %  
Dolar 18,1612 18,1764 % 0,19  
Euro 18,1906 18,2079 % 0,64  
Sterlin 21,4535 21,5611 % 0,59  
Frank 18,8031 18,9164 % 0,60  
Riyal 4,8176 4,8417 % 0,12  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 12,82  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,78  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.903 6.956 41,00  
Yarım 3.364 3.401 20,00  
Çeyrek 1.687 1.700 10,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,27  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 0,16  
B. Petrol 101 101 0,11  
Seans Raporu 11:32
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