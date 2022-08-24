***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 16:24
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi
11:333.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 73,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3318,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:3318,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1199
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:331.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:32
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.794.854
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|THYAO
|70,60
|3.473.470.957
|% 2,84
|
|ISCTR
|7,94
|3.138.071.367
|% 5,44
|
|YKBNK
|6,37
|1.639.578.541
|% 5,46
|
|AKBNK
|11,63
|1.312.668.783
|% 5,06
|
|GARAN
|25,24
|1.136.111.335
|% 7,77
|
|ISCTR
|7,94
|3.138.071.367
|% 5,44
|
|YKBNK
|6,37
|1.639.578.541
|% 5,46
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1612
|18,1764
|% 0,19
|
|Euro
|18,1906
|18,2079
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4535
|21,5611
|% 0,59
|
|Frank
|18,8031
|18,9164
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8176
|4,8417
|% 0,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|12,82
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,78
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.903
|6.956
|41,00
|
|Yarım
|3.364
|3.401
|20,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,11
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47XU100
Endeks 3, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 23, 944.00 milyon TL de
-
11:47DOGUB
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 482, 168 adet işlem
-
11:46DAGHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 795, 432 adet işlem
-
11:45VKFYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 929 adet işlem
-
11:43HEDEF
Yüzde 8.47 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 968 adet işlem