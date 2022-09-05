***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Talep ToplamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kurluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2022Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,49Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFMK2225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.09.2022İhraç Fiyatı 0,93902Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 200.000.000 TL nominal değerli 79 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 5 – 6 Eylül 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060313BIST