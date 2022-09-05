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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.09.2022 20:55
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kurluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,49
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFMK2225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2022
İhraç Fiyatı 0,93902
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 200.000.000 TL nominal değerli 79 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 5 – 6 Eylül 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060313


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INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -7,99  
Altın Gr. 997 997 0,09  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.745 6.843 3,00  
Yarım 3.286 3.340 1,00  
Çeyrek 1.648 1.673 1,00  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 -0,15  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,01  
B. Petrol 92,84 92,84 -0,03  
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