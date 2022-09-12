***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 12.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,75Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFM92219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,93675Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2022Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 08.06.2022 tarihinde ihraç edilen 93 gün vadeli 100.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92219 ISIN kodlu finansman bonosunun 09.09.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062279BIST