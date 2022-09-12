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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.09.2022 10:05
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,75
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM92219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,93675
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2022
Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 08.06.2022 tarihinde ihraç edilen 93 gün vadeli 100.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92219 ISIN kodlu finansman bonosunun 09.09.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062279


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Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.797 6.857 1,00  
Yarım 3.312 3.351 1,00  
Çeyrek 1.661 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 19,76 19,79 -0,02  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,04  
B. Petrol 94,57 94,57 0,57  
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