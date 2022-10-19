***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.10.2022 16:27
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 475.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 174.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,3288
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFME2215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 08.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 0,94047
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.10.2022
Kayıt Tarihi 18.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 250.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 10.08.2022 tarihinde ihraç edilen 70 gün vadeli 250.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFME2215 ISIN kodlu finansman bonosunun 19.10.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072884
BIST