***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 15:24
ngıç Tarihi 06.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,92611
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2023
Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFINFM42313 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %32,00, yıllık bileşik faiz oranı %36,05 ve ihraç fiyatı 0,92611 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095200
BIST
15:335.225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 108,91
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:3318,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:3319,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0599
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:331.108,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.108,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:33
|BRKVY
|28,82
|40.616.275
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.747.423
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.148.528
|% -10,00
|
|ADEL
|126,10
|92.157.833
|% -8,02
|
|MARTI
|5,05
|104.827.554
|% -7,85
|
|FMIZP
|207,30
|137.496.334
|% -6,71
|
|THYAO
|139,00
|7.986.002.748
|% 2,81
|
|EREGL
|40,20
|6.963.345.661
|% 0,30
|
|ASELS
|61,35
|6.471.635.179
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,14
|4.168.042.523
|% 7,78
|
|KRDMD
|18,35
|3.691.097.547
|% 1,94
|
|EKGYO
|9,14
|4.168.042.523
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,64
|2.477.654.776
|% 1,53
|
|KRDMD
|18,35
|3.691.097.547
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,82
|566.410.020
|% 3,30
|
|EREGL
|40,20
|6.963.345.661
|% 0,30
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7593
|18,7716
|% 0,04
|
|Euro
|19,6865
|19,7045
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1920
|22,3033
|% -0,43
|
|Frank
|19,8761
|19,9958
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9776
|5,0025
|% 0,01
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.532
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.647
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,15
|0,11
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|