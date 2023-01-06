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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2023 15:24
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil

ngıç Tarihi 06.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,92611
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2023
Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFINFM42313 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %32,00, yıllık bileşik faiz oranı %36,05 ve ihraç fiyatı 0,92611 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095200


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HKTM 61,65 61.238.411 % 9,99  
UZERB 212,80 2.781.252 % 9,97  
TERA 25,64 193.747.423 % 9,95  
SNKRN 30,74 5.998.293 % 9,94  
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Dolar 18,7593 18,7716 % 0,04  
Euro 19,6865 19,7045 % -0,30  
Sterlin 22,1920 22,3033 % -0,43  
Frank 19,8761 19,9958 % -0,42  
Riyal 4,9776 5,0025 % 0,01  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 3,62  
Altın Gr. 1.108 1.108 1,76  
Cumhuriyet 7.489 7.602 3,00  
Tam 7.532 7.591 3,00  
Yarım 3.647 3.711 2,00  
Çeyrek 1.829 1.855 1,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 0,22  
Gümüş Gr. 14,12 14,15 0,11  
B. Petrol 78,46 78,46 -0,23  
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