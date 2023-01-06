***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ngıç Tarihi 06.01.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,92611Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2023Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFINFM42313 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %32,00, yıllık bileşik faiz oranı %36,05 ve ihraç fiyatı 0,92611 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095200BIST