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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.08.2021 18:50



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 31.044 0,022 3,96 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 29.049 0,021 4 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 20.000 0,014 4,02 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 20.000 0,014 4,03 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,96 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,97 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,98 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,99 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 4 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 4,01 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,94 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,95 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,96 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,97 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,98 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.07.2021 10.000 0,007 3,9 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,85 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,86 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,87 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,88 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,89 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,9 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,91 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,92 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,93 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 29.07.2021 10.000 0,007 3,8 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 29.07.2021 10.000 0,007 3,81 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 29.07.2021 10.000 0,007 3,82 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 29.07.2021 10.000 0,007 3,83 Y
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Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,06  
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