***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 31.044 0,022 3,96 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 29.049 0,021 4 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 20.000 0,014 4,02 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 14.07.2021 20.000 0,014 4,03 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,96 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,97 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 3,98 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.07.2021 20.000 0,014 4,01 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,94 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,95 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,96 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,97 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.07.2021 5.000 0,004 3,98 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.07.2021 10.000 0,007 3,9 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007 3,85 YOKTUR.B Grubu, INFO, TREINFM00017 28.07.2021 10.000 0,007