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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.10.2021 09:30



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 13.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 65.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 8.035 0,006 4,15 1.083.757 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 10.000 0,007 4,16 1.091.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 10.000 0,007 10.000 0,007 4,18 1.111.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 10.000 0,007 4,19 1.121.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 35.000 0,025 4,2 1.131.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 4.000 0,003 4,21 1.166.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 10.000 0,007 4,22 1.170.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 2.000 0,001 4,23 1.180.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 13.941 0,01 4,25 1.182.792 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 20.000 0,014 4,26 1.196.733 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 13.202 0,01 4,27 1.216.733 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 16.875 0,012 4,29 1.229.935 YOKTUR.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.10.2021 20.000 0,014 4,3 1.246.810 YOKTUR.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2021 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
15.10.2021 tarih aralığında 4,15 – 4,30 TL fiyat aralığından 183.053 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971166


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