***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.10.2022 18:55
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 80.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 28.757 0,013 6,99 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 150.069 0,066 7 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 65.000 0,029 7,01 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 35.000 0,015 7,02 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 55.000 0,024 7,03 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 75.000 0,033 7,04 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 75.000 0,033 7,05 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 16.174 0,007 7,08 Yoktur.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2022 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
12.10.2022 tarihinde 6,99 – 7,08 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071334
BIST